Школи Слов'янська відновлять до 1 вересня - міністр

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході робочої поїздки в Донецьку область сказав міністр інфраструктури Максим Бурбак.

«Наші обіцянки, що до першого числа (1 вересня – УНІАН) діти будуть навчатися в оновлених школах, в оновлених класах, буде дотримано», – сказав він.

Читайте такожУ Слов'янську працюють майже всі лікувальні заклади За словами Бурбака, міністерство наразі відбудовує 5 об'єктів у місті: дитячий садок, школу-інтернат та 3 школи.

«Коли зроблять ремонт повністю, підпишуть акти виконаних робіт, тоді я зможу сказати суму», – додав міністр.

Бурбак нагадав, що за попередніми оцінками знадобиться близько 8 млрд грн для відновлення інфраструктури у Донецькій та Луганській областях, які найбільше постраждали від бойових дій.