Регіонали внесли до Ради проект постанови про звільнення Гонтарєвої з посади голови НБУ

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Раніше, в ефірі програми «Факти» на телеканалі ICTV Нестор Шуфрич заявив, що Вікторія Гонтарєва повинна бути відправлена у відставку і понести відповідальність за катастрофічне падіння курсу гривні.

Шуфрич нагадав, що ПР вже 6 місяців не у владі. За цей час гривня подешевшала майже в 2 рази. «Коли Партія Регіонів була при владі, долар коштував 8 гривень. Сьогодні вже долар пробив позначку у 14 і ніхто не знає, коли зупиниться. Ми, до речі, у зв'язку з цим будемо ініціювати питання відповідальності та відставки керівника Національного банку», - заявив Шуфрич.

Нагадаємо, що в середу, 27 серпня, Національна валюта України поставила новий рекорд падіння - на міжбанківському ринку курс гривні за день опустився до позначки 14,1 за долар.