США готують нові санкції проти Росії

Журналісти під час прес-конференції в Держдепартаменті засипали прес-секретаря Джен Псакі питаннями щодо того, як США мають намір гарантувати суверенітет України, повідомляє "Голос Америки".

У відповідь прес-секретар заявила, що США продовжують розглядати питання додаткових санкцій і вчергове закликала Путіна зупинитися.

"Те, що ми бачимо, і не тільки за останні дні, але протягом тижнів і місяців, це ознаки ескалації агресії в Україні з боку Росії і підтримуваних Росією сепаратистів. Чітко зрозуміло, що Росія не тільки збільшила свою присутність у Східній Україні і втрутилася напряму своїми бойовими силами, бронетехнікою і системами протиповітряної оборони, але Росія активно воює з українськими силами і надає пряму підтримку сепаратистам і бойовикам", - заявила Псакі

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За її словами, США мають набір інструментів, які можуть застосувати.

"Але на цей час рішення не прийнято, ми розмірковуємо над нашими наступними кроками", - зазначила прес-секретар Держдепу.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що глави держав-членів Європейського Союзу на саміті 30 серпня обговорять ситуацію в Україні та можливість розширення санкцій проти Росії.