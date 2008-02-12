Для розблокування ВР Балога рекомендує коаліції зібрати 227 підписів

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА для розблокування роботи Верховної Ради рекомендує коаліції зібрати 227 підписів депутатів під постановою про схвалення листа керівництва України до Генерального секретаря НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРА.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

Глава Секретаріату вважає, що парламентська більшість має вдатися до активних дій із розблокування роботи ВР. Ці дії, за його словами, полягають не в стусанах опонентам чи контрблокуванні президії, а в наочному підтвердженні дієвості коаліції.

В.БАЛОГА, зокрема, рекомендує депутатам зі складу коаліції зібрати 227 особистих підписів під постановою, яка схвалює лист керівництва держави до Генерального секретаря НАТО. Такий крок, з одного боку, покладе край дискусіям щодо правомірності «звернення трьох», з іншого – засвідчить спроможність більшості здійснювати свої парламентські функції.

«Також цей крок протестує саму коаліцію на чистоту намірів і спростує деякі закиди про начебто існування якихось інших мотивів всередині більшості», – зауважив В.БАЛОГА.

Він зазначає, що кожен день вимушеної бездіяльності Верховної Ради відчутно позначається на діяльності всієї системи влади в державі.

В.БАЛОГА вважає, що заблокований парламент не лише не здатний прийняти пріоритетні законопроекти, а й слугує поганим прикладом безвідповідальності, руйнує віру людей у можливість швидких позитивних змін у країні.

«Те, що відбувається нині у ВР, викликає в суспільстві справедливе обурення. Виборці не розуміють справжніх причин тривалого парламентського клінчу, адже обраний опозицією привід – лист керівників держави до Генерального секретаря НАТО – не може бути бодай мінімально серйозною причиною контрпродуктивного протистояння у вищому законодавчому органі країни», - сказав керівник Секретаріату Президента.

Серед першочергових завдань парламентської роботи В.БАЛОГА називає зміни до державного бюджету на цей рік, схвалення Протоколу про вступ України в Світову організацію торгівлі, прийняття низки змін в соціальному і антикорупційному законодавстві, окремі кадрові призначення.

«Однак, схоже на те, що народним депутатам від опозиції дуже подобається грати роль непримиренних. Парламентська трибуна береться в облогу завіграшки, з веселим сміхом і азартом. Але депутати, очевидно, не знають, що виборцям їхні забави під куполом вже давно не смішні», - вважає В.БАЛОГА.