Кравчук, Кучма і Ющенко підтримали інтеграцію України до НАТО

Свою думку щодо цього висловили Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, передає ТСН.

Із позаблоковим статусом Україна вже один раз майже прощалася. За рік після оголошення незалежності Київ почав зближуватися з НАТО. Спочатку це було партнерство, участь у спільних навчаннях та миротворчих операціях. А 6 років тому, в 2008-му, Україна вже стояла практично на порозі вступу до Альянсу.

На саміті в Бухаресті нашу державу могли приєднати до так званого "плану дій щодо членства в НАТО". Але в підсумку ні Україні, ані Грузії такого статусу не дали.

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Країни НАТО так і не досягли одностайності, і знову обмежились обіцянками. Тож за часів Януковича курс на НАТО був згорнутий.

І ось тепер три президенти одностайні – рухатися слід саме до НАТО. Аби тільки взяли.

"Я хотів, щоб це було зроблено. Зараз, в цю хвилину – скасувати позаблоковий статус. Ми маємо мати свою позицію, своє військо і захищати свою землю", - заявив Кравчук.

"Але, як кажуть, існує ще але – ми не маємо жодного позитивного сигналу з боку країн-членів НАТО. Так що не хотілося б прийняти холосте рішення", - застеріг Кучма.

"Жити в європейських цінностях, в європейських стандартах. Нам треба навчитися по-європейськи їх і захищати. А це значить – в системі колективної безпеки", - вважає Ющенко.