Новий голова Ради ЄС відстоює "відважну, але не радикальну" позицію щодо України

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на заяву Туска.

«Для мене найважливішою справою... є, аби разом (з новим високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Фредерікою Могеріні) зуміли виробити політику в контексті українсько-російської кризи таким чином, аби ця позиція була відважною, але не радикальною і такою, яка була б ефективною для досягнення миру», - відзначив він.

Туск звернув увагу, що Могеріні поділяє цю точку зору.

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Водночас, на його переконання, аби вирішити конфлікти та допомогти цим державам, необхідний спільний підхід, бо в іншому випадку Євросоюз програє.

«Ми щодня повинні собі давати відповідь на питання у контексті конфронтації в Україні, але також у справі Сирії, Лівії: ким ми є і як мусимо разом відповісти на цей виклик. Фундаментом має бути вміння будувати спільний погляд. Допоможемо Україні, допоможемо нашим сусідам на півдні виключно тоді, коли зможемо збудувати спільну однозначну точку зору», - сказав Туск.

«Ми повинні бути однозначно відважними та відповідальними. Уява та здоровий глузд повинні бути разом - особливо в контексті тих викликів..., які такі драматичні по сусідству з ЄС», - додав він.