РНБО: Російські військові в Новоазовську називають себе "миротворцями"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"На території Новоазовська російські окупанти продовжують застосовувати методи фашистської воєнної пропаганди, зокрема поширюються інструкції для жителів Приазов’я “Як поводити себе з миротворчим контингентом військ РФ", - сказав Лисенко.

Читайте такожБойовики в районі Новоазовська через спостерігачів ОБСЄ замінили нову військову техніку на старуЗа його словами, в "інструкції" пояснюється, що жителі не мають перешкоджати пересуванню російських військ, які, нібито діючи відповідно до Женевської конвенції 1949 року, “прийшли, щоб захистити вас від терористів з незаконної української армії”, неухильно дотримуватись комендантської години, бути готовими до можливого звільнення житлової площі для розміщення “миротворчих сил”.

"Інструкція також пропонує розмовляти на “звільнених територіях” лише російською мовою, надавати “миротворцям” інформацію про місця дислокації Збройних сил України, підготувати списки українських військових, учасників Майдану, проукраїнських громадських активістів для передачі співробітникам ФСБ, за що городяни отримають додаткові харчі та пільги, а Міноборони РФ гарантує, що “нікого просто так не розстріляють”, - наголосив Лисенко.