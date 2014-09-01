Українські військові отримають від США бронежилети, техніку і колючий дріт

Останні поставки включають шоломи, роботи з знешкодження боєприпасів, радіоприймачі,бронежилети, індивідуальні аптечки, спальні килимки та куртки. Найближчими тижнями будуть надіслані прилади нічного бачення, тепловізори та додаткових радіостанцій, передає Голос Америки.

Крім того, підтримку отримає і Державна прикордонна служба України: одяг, намети, генератори малої потужності, ручні паливні насоси, інженерне обладнання, засоби зв'язку, транспортні засобів, індивідуальне нелетальне тактичне спорядження та засоби спостереження.

Останні поставки включають: екскаватори, автокрани,тепловізори, обладнання відеоспостереження, засоби зв'язку, намети, колючий дріт, спальні мішки, та невеликі електрогенератори. У майбутньому США поставлять додаткову техніку та обладнання відеоспостереження, вантажівки та малі патрульні судна.

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Окрім цього, експерти міністерства оборони США зустрічатимуться з українськими колегами, для оцінки конкретних заходів та програм, направлених на оборону.

Міністерство оборони США та Державний Департамент використають 19 мільйонів доларів з Глобального Резервного фонду безпеки для підготовки та оснащення Національної Гвардії України. Очікуємо, що навчання почнеться в 2015 році.