Аваков обіцяє представити план реформи МВС до 15 вересня
19:23, 01 вересня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представить концепцію реформування МВС до 15 вересня.
Аваков вважає, що правоохоронну систему України слід радикально змінити / УНІАН
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.
За словами міністр, «правоохоронна система в країні потребує радикальних, серйозних змін».
На його переконання, «в судах, СБУ, прокуратурі, МВС - проблеми з ключовими функціями».
Читайте такожВ Авакова вважають, що Україна повинна будувати стратегічну розвідку "з нуля"«Треба змінювати ситуацію. І відкладати не можна, навіть з оглядкою на війну. Прийняв рішення, свою частину - реформу МВС представити до 15 вересня і запропонувати прийняти в Кабміні і парламенті до кінця жовтня. Проект практично готовий. Допрацьовуємо деталі", - повідомив Аваков.
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