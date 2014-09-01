Аваков обіцяє представити план реформи МВС до 15 вересня

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

За словами міністр, «правоохоронна система в країні потребує радикальних, серйозних змін».

На його переконання, «в судах, СБУ, прокуратурі, МВС - проблеми з ключовими функціями».

Читайте такожВ Авакова вважають, що Україна повинна будувати стратегічну розвідку "з нуля"«Треба змінювати ситуацію. І відкладати не можна, навіть з оглядкою на війну. Прийняв рішення, свою частину - реформу МВС представити до 15 вересня і запропонувати прийняти в Кабміні і парламенті до кінця жовтня. Проект практично готовий. Допрацьовуємо деталі", - повідомив Аваков.