Тимчук: російські військові обстріляли медичну колону сил АТО

Поблизу Леніне, що на Луганщині, військовослужбовці РФ із засідки обстріляли медичну колону українських військ при тому, що автомобілі колони мали відповідне маркування.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На зайнятій території російські війська виставляють блокпости і обладнують опорні пункти. Скупчення підрозділів ЗС РФ зафіксовано в районах н.п.Васильївка, Роздольне та Комсомольське", - пише він.

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За його словами, позиції українських військових продовжують обстрілювати в районах н.п.Тоненьке, Станиця Луганська і Весела Гора. Також підрозділи сил АТО були обстріляні з РСЗВ «Смерч» з території Росії.

У свою чергу, українські війська проводять перегрупування сил, підтягуючи резерви і завдаючи противнику удари.

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», сили АТО знищили 1 одиницю БМ-21 «Град» та кілька одиниць автомобільної техніки противника.