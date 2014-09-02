Бойовики тричі атакували українських прикордонників біля Маріуполя

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Вчора о 19.30 прикордонний наряд в районі населеного пункту Безіменне Новоазовського району Донецької області вступив у бойове зіткнення з бойовою групою, підсиленою БМП, під прапором терористичної організації «ДНР». Російські найманці зазнали втрат та відступили», - сказав він.

Читайте такожПідрозділи збройних сил РФ зафіксовані в 10 населених пунктах Донбасу«О 21.00 ще один прикордонний наряд прийняв бій в районі селища Саханка поблизу Маріуполя. Прикордонники викликали підкріплення. Після підходу гвардійців атаку росіян було відбито. Загинув один прикордонник. Трьох поранено», - додав Лисенко.

Крім того, за його словами, ще одне зіткнення сталося о 21.35 в районі населеного пункту Роза Люксембург, бій завершився без втрат.