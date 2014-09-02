Клімкін позитивно оцінив учорашні консультації контактної групи в Мінську
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін позитивно оцінює проведені вчора в Мінську консультації контактної групи щодо ситуації на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом, який перебуває у Києві з одноденним візитом.
“Сам факт таких консультацій у Мінську є в цілому позитивним, оскільки тривалий час було складно організувати такі консультації через небажання представників так званих «ДНР» і «ЛНР» брати в них участь”, - сказав Клімкін.
За його словами, у ході вчорашніх консультацій обговорювались питання, пов'язані зі звільненням заручників та передумовами припинення застосування зброї.
“Я розмовляв з учасниками цих консультацій як з українського боку, та і ОБСЄ. Вони налаштовані на їхнє продовження і готові предметно працювати”, - сказав Клімкін.
Читайте такожНаступне засідання контактної групи по Україні заплановано на 5 вересняЗа словами міністра, йдеться про те, що представники «ДНР» і «ЛНР» також готові предметно працювати, для чого потрібна відповідна політична воля і відповідні інструкції з Москви, оскільки відомо, що вони повністю контролюються з Москви.
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня в Мінську відбувся черговий раунд консультацій тристоронньої контактної групи з пошуку шляхів врегулювання кризи на сході України.
Контактна група представлена екс-президентом України Леонідом Кучмою, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим та офіційним представником діючого голови ОБСЄ з питань врегулювання ситуації в Україні Хайді Тальявіні.
Також на зустрічі були присутні лідери терористів – «віце-прем'єр Донецької народної республіки» Андрій Пургін та «голова Верховної ради Луганської народної республіки» Валерій Карякін.