Клімкін позитивно оцінив учорашні консультації контактної групи в Мінську

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом, який перебуває у Києві з одноденним візитом.

“Сам факт таких консультацій у Мінську є в цілому позитивним, оскільки тривалий час було складно організувати такі консультації через небажання представників так званих «ДНР» і «ЛНР» брати в них участь”, - сказав Клімкін.

За його словами, у ході вчорашніх консультацій обговорювались питання, пов'язані зі звільненням заручників та передумовами припинення застосування зброї.

“Я розмовляв з учасниками цих консультацій як з українського боку, та і ОБСЄ. Вони налаштовані на їхнє продовження і готові предметно працювати”, - сказав Клімкін.

Читайте такожНаступне засідання контактної групи по Україні заплановано на 5 вересняЗа словами міністра, йдеться про те, що представники «ДНР» і «ЛНР» також готові предметно працювати, для чого потрібна відповідна політична воля і відповідні інструкції з Москви, оскільки відомо, що вони повністю контролюються з Москви.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня в Мінську відбувся черговий раунд консультацій тристоронньої контактної групи з пошуку шляхів врегулювання кризи на сході України.

Контактна група представлена екс-президентом України Леонідом Кучмою, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим та офіційним представником діючого голови ОБСЄ з питань врегулювання ситуації в Україні Хайді Тальявіні.

Також на зустрічі були присутні лідери терористів – «віце-прем'єр Донецької народної республіки» Андрій Пургін та «голова Верховної ради Луганської народної республіки» Валерій Карякін.