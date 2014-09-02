Україна просить США та НАТО надіслати на Донбас військову авіацію - ЗМІ

Українська влада просить Сполучені Штати Америки та НАТО надіслати на Донбас, де триває антитерористична операція, військову авіацію.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на високопоставленого польського дипломата, який бере участь у переговорах, що проходять в рамках підготовки саміту НАТО, що відбудеться 4-5 вересня.

"Київ хотів би, аби США та НАТО взяли участь в конфлікті з Росією так, як це роблять у Курдистані, де виконуються польоти бойові авіації на ісламську державу", - зазначає агентство.

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Однак, за даними джерела, Україні не слід очікувати, що на саміті НАТО буде ухвалене рішення про надання "якоїсь військової підтримки" Києву.

Співрозмовник агентства зазначив, що учасники саміту обговорюватимуть питання поставок зброї в Україну, зауваживши, що насправді навіть зараз не існує жодної заборони поставляти зброю українцям, й таке рішення може самостійно ухвалити кожна із держав альянсу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня, після того як Україна звинуватила Росію у початку неприхованої агресії та введення своїх регулярних військ на Донбас, президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати не розглядають "можливість військового вирішення" цього конфлікту, і "не шукають військового протистояння" з РФ.