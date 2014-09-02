На в'їзді до Маріуполя встановлюють протитанкові їжаки

У Маріуполі завершується укріплення блокпостів на в`їзді в місто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За словами міського голови Маріуполя Юрія Хотлубея, сьогодні в Маріуполі завершуються роботи з укріплення блокпостів на в`їзді у місто. Місцеві жителі, громадські активісти та представники промислових підприємств Маріуполя беруть у цьому активну участь», - зазначив він.

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«Промислові підприємства надають спеціальні загородження – протитанкові їжаки власного виробництва із сталі, та сляби – сталеві плити для розміщення позицій українських силовиків навколо міста», - сказав Лисенко.

Таким чином, за його словами, відбудовуються всі блокпости, що оточують Маріуполь. Найближчим часом буде побудована друга лінія захисту на відстані 15-20 км від міста.