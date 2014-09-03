ЗМІ: на саміті НАТО спецстатус отримають 5 країн

Серед цих країн є Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія і Йорданія, повідомляє ТСН.uа з посиланням на шведську газету Svenska Dagbladets.

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Видання зазначає, що ці країни отримають від НАТО статус партнера №1, що дозволить розширить можливості для співпраці. "Це означає, що Альянс відкриває двері для більш широкого співробітництва з цими країнами в таких сферах, як розвідка, участь у плануванні навчань і навчання сил швидкого реагування. Але це стане випробуванням для кожної окремої країни", - пише видання з посиланням на джерело в штаб-квартирі НАТО.

Міністр оборони Швеції Карін Енстрем вже підтвердила, що країна буде розвивати і зміцнювати співробітництво з НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що на саміті НАТО Україна розраховує отримати спеціальний статус парнтера Альянсу, а також статус союзника США.