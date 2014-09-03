У Херсоні закликали не допустити до виборів у ВР корупціонера

Такі дані були оприлюднені на прес-конференції за участю керівників Люстраційного комітету Херсонської області, Антикорупційного бюро Херсонської області, а також представників місцевих підприємств та громадських активістів.

На думку учасників, Генеральна прокуратура України повинна прискорити розслідування за відкритими проти місцевого бізнесмена Сергія Хланя кримінальними провадженнями, оскільки за наявною у них інформацією останній може бути висунутий кандидатом у народні депутати України.

Читайте такожЛюстрацію слід розуміти як професіоналізацію і антикорупціалізацію - депутатЯк заявили вони на прес-конференції, з метою недопущення появи у Верховній Раді «нечистих на руку ділків» активісти уже звернулися з відкритим листом до Президента України та Генеральної прокуратури України.

«У тих районах Херсонської області, які входять до складу виборчого округу №185 (з центром у місті Каховка) Сергій Хлань розповідає, що його висунення мажоритарником від цього округу від пропрезидентського блоку – це вже вирішене питання, тому він фактично вже розпочав передвиборчу кампанію. Однак ми, активісти Майдану з Херсонської області, просимо керівництво блоку Петра Порошенка і самого Президента України вплинути на ситуацію і не допустити висунення його особи кандидатом у народні депутати України від 185 виборчого округу», - зазначив у своєму зверненні голова Люстраційного комітету Геннадій Дьяконов.

«Посада народного депутата України дає нечистим на руку ділкам можливість залишитися безкарними», - підсумовує підприємець з Каховки Олександр Зікранець.