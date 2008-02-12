У Москві розпочалося засідання Українсько-Російської міждержавної комісії

У Москві розпочалось засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів України і Росії Віктора ЮЩЕНКА і Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, від української сторони в засіданні беруть участь секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

З російського боку у засіданні комісії беруть участь заступник голови уряду Росії Сергій НАРИШКІН, помічник Президента Росії Сергій ПРИХОДЬКО, Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, міністр оборони Анатолій СЕРДЮКОВ, виконуючий обов’язки секретаря Ради безпеки Валентин СОБОЛЄВ, заступник міністра промисловості та енергетики Анатолій ЯНОВСЬКИЙ, заступник міністра закордонних справ Григорій КАРАСІН, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР.

За даними прес-служби Президента України, після завершення засідання комісії заплановано підписання Плану дій Україна-Росія до 2009 року. Цей документ, зокрема, передбачає реалізацію спільних проектів у економічній сфері, проектів, що стосуються соціального захисту громадян України та Росії, гуманітарної політики; вирішення питань прикордонного і міжрегіонального співробітництва та розробку спільних проектів у контексті підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та зимової Олімпіади-2014.

*** Українсько-Російська міждержавна комісія створена згідно із Заявою Президентів України і РФ від 8 травня 2005 р.; засади її діяльності визначаються Регламентом, затвердженим Президентами у жовтні 2005 р.

Комісія складається з Української і Російської частин, склади яких затверджені указами, відповідно, Президента України і Президента РФ на паритетній за чисельністю основі. Секретарями Комісії є секретар РНБО України і секретар РБ РФ.

У рамках Комісії створено Комітет з питань економічного співробітництва на чолі з керівниками урядів України та РФ. У рамках Комітету створено 11 підкомісій з питань: торгово-економічного співробітництва; паливно-енергетичного комплексу; атомної енергетики та ядерних матеріалів; промислової політики; співробітництва в галузі авіаційної промисловості; співробітництва у галузі космічної промисловості; агропромислового комплексу; транспорту; кредитно-фінансового співробітництва; науково-технічного співробітництва та власності.

Також у рамках Комісії створено Підкомітет з питань безпеки на чолі з міністрами оборони України і РФ; Підкомітет з міжнародного співробітництва на чолі з міністрами закордонних справ; Підкомітет з питань гуманітарного співробітництва на чолі з міністрами освіти і науки; Підкомісію з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України.