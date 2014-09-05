Азербайджан висловив підтримку територіальної цілісності України
12:49, 05 вересня 2014Політика
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Азербайджан завжди підтримував територіальну цілісність України, і виступає за розвиток двосторонніх відносин з українською стороною.
Азербайжан підтримав територіальну цілісність України / фото lenta-ua.net
Про це в Харкові під час економічного форуму “Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи" заявив посол Азербайджану в Україні Ейнулла Мадатлі.
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"Азербайджан завжди підтримував територіальну цілісність України. І на Генеральній асамблеї ООН ми підтримали територіальну цілісність України, і ми хочемо, щоб Україна якомога швидше відновила свою територіальну цілісність", - сказав посол.
Він підкреслив, що уряд Азербайджану приділяє значну увагу підтримці та розвитку двосторонніх відносин з Україною.
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