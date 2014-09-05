Азербайджан висловив підтримку територіальної цілісності України

Про це в Харкові під час економічного форуму “Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи" заявив посол Азербайджану в Україні Ейнулла Мадатлі.

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"Азербайджан завжди підтримував територіальну цілісність України. І на Генеральній асамблеї ООН ми підтримали територіальну цілісність України, і ми хочемо, щоб Україна якомога швидше відновила свою територіальну цілісність", - сказав посол.

Він підкреслив, що уряд Азербайджану приділяє значну увагу підтримці та розвитку двосторонніх відносин з Україною.