Азербайджан висловив підтримку територіальної цілісності України

12:49, 05 вересня 2014
Політика
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Азербайджан завжди підтримував територіальну цілісність України, і виступає за розвиток двосторонніх відносин з українською стороною.

Азербайжан поддержал территориальную целостность Украины / фото lenta-ua.net

Про це в Харкові під час економічного форуму “Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи" заявив посол Азербайджану в Україні Ейнулла Мадатлі.

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"Азербайджан завжди підтримував територіальну цілісність України. І на Генеральній асамблеї ООН ми підтримали територіальну цілісність України, і ми хочемо, щоб Україна якомога швидше відновила свою територіальну цілісність", - сказав посол.

Він підкреслив, що уряд Азербайджану приділяє значну увагу підтримці та розвитку двосторонніх відносин з Україною.

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