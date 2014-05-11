Олланд в Азербайджані засудив псевдореферендум на Донбасі
19:59, 11 травня 2014Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд у неділю засудив проведення так званих референдумів на південному сході України, назвавши їх недійсними.
Олланд в Азербайджані засудив псевдорефенрендум / Reuters
Про це повідомляє РИА Новости.
На думку французького лідера, голосування в Донецьку і Луганську «не має сенсу» і єдині вибори, які визнає країна - це вибори президента України 25 травня.
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Раніше про невизнання референдумів заявила представник держдепу США Джен Псакі.
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