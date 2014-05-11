Олланд в Азербайджані засудив псевдореферендум на Донбасі

19:59, 11 травня 2014
Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд у неділю засудив проведення так званих референдумів на південному сході України, назвавши їх недійсними.

Олланд в Азербайджані засудив псевдорефенрендум

Про це повідомляє РИА Новости.

На думку французького лідера, голосування в Донецьку і Луганську «не має сенсу» і єдині вибори, які визнає країна - це вибори президента України 25 травня.

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Раніше про невизнання референдумів заявила представник держдепу США Джен Псакі.

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