Олланд в Азербайджані засудив псевдореферендум на Донбасі

Про це повідомляє РИА Новости.

На думку французького лідера, голосування в Донецьку і Луганську «не має сенсу» і єдині вибори, які визнає країна - це вибори президента України 25 травня.

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