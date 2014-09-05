На Луганщині військові РФ скинули у штольню шахти кілька десятків тіл загиблих російських солдатів

В районі Червонопартизанська Луганської області очевидці зафіксували факт скидання у штольню шахти військовослужбовцями збройних сил Росії кількох десятків тіл своїх загиблих солдат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаціно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За оперативними даними, вчора вночі у штольню однієї із шахт в районі Червонопартизанська Луганської області російські військові з метою приховування втрат серед живої сили скинули кілька десятків тіл, які транспортувалися на двох автомобілях КамАЗ», - сказав Лисенко.

Читайте такожНа Луганщині представники армії РФ вимагають виділити землю для поховання загиблих - Тимчук

Він також повідомив, що вчора о 17.30 із Дмитрівки Донецької області у бік Дібровки Ростовської області РФ прослідувало 6 легкових автомобілів з піднятим червоним прапором, 3 військових КамАЗа та 1 КамАЗ синього кольору. На всіх транспортних засобах були нанесені білі кола. "За оперативною інформацією, на цих машинах росіяни вивозили своїх вбитих та поранених", - зазначив речник РНБО.

"Маємо сказати, - зазначив Лисенко, - що, за оперативними даними, перед завантаженням тіл вбитих російських військових з ними працюють бригади російських трансплантологів. Характер цих маніпуляцій уточнюється".

Читайте такожПри вторгненні в Україну загинуло близько 2 тисяч російських військових - Данилюк

За словами Лисенка, поранених російських військових вивозять до Військово-медичної академії ім. Кірова у Санкт-Петербурзі, Військово-клінічного госпіталю в Ростові-на-Дону, Військового гарнізонного госпіталю в/ч № 52199 у Волгограді, Окружного військового клінічного госпіталю у Єйську, а також до цивільних медичних закладів вищезазначених російських міст.