Депутати пропонують заборонити трансляцію творів, що прославляють силовиків РФ та СРСР

Відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» щодо захисту інтересів держави» зареєстровано в апараті Верховної Ради під № 5036, повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

Законопроектом пропонується внести зміни до низки статей Закону «Про телебачення та радіомовлення», якими передбачено тимчасово заборонити на території України трансляцію і ретрансляцію аудіовізуальних творів, серед головних героїв яких є працівник правоохоронних органів, збройних сил, спеціальних служб Російської Федерації та/або СРСР та/або Російської імперії.

Автори законопроекту зазначають, що метою законопроекту є захист інформаційного простору України і протидія негативним зовнішнім інформаційним впливам з боку РФ, яка використовує аудіовізуальні твори як інструмент пропаганди та нав’язування українському суспільству небезпечних цінностей.

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«Війна, розв’язана Кремлем проти України, зокрема і в інформаційному просторі, вимагає від нас рішучих кроків щодо захисту суспільства і держави від руйнівного впливу російської пропаганди. Сьогодні як ніколи стає очевидним, що фільми та серіали, які звеличують російських силовиків та чекістів, прославляють так звану «силу російської зброї» мають бути негайно заборонені для показу в Україні. Те, що відбувається зараз на Донбасі, стало можливим, у тому числі, і внаслідок багаторічної недалекоглядної політики держави. Мусимо негайно це виправляти», - наголосив Кириленко.