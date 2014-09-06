Порошенко в ефірі BBC: Я готовий померти за Україну

Він говорив з ведучим Стівеном Сакуром в п'ятницю вдень, ще до підписання угоди про припинення вогню в Мінську, передає Еспресо.TV з посиланням на ВВС

"Я готовий битися за свою країну і навіть померти за неї. І я запевняю вас, що так само думає і величезна кількість жителів України", - заявив Порошенко.

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"Однак я впевнений в тому, що Україна як держава і я, як лідер цієї держави, робимо все можливе, щоб у нашій країні настав мир. Я роблю все можливе для того, щоб зупинити війну, щоб зупинити масове вбивство мирних громадян і військових України", - додав український президент.