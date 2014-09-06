РФ стягує військових на кордон з Херсонською областю

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його даними, РФ передислокувала через Керченську переправу на материк частини мотострілкових і артилерійських підрозділів, які планується направити до кордону з Україною з території Ростовської області, повідомляє "Українська правда".

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"Підрозділи ЗС РФ стягуються до адміністративної межі АРК з Херсонською областю. За останні 2 дні зафіксована ротація особового складу і техніки, які несуть службу на пунктах пропуску адміністративної межі з АР Крим", - зазначив Андрій Лисенко.

При цьому, відповідаючи на питання, яка кількість російських військових поблизу кордону з Херсоном, і чи їх кількість збільшується, він зазначив: "Там (в Криму) їх вже стільки, що далі збільшувати нікуди - за нашими даними, там знаходиться 15 тис. військових ".