Агресія Росії спонукає до переосмислення змісту нової європейської безпеки - дипломати

Про йдеться у релізі благодійного фонду "Майдан закордонних справ".

4-5 вересня 2014 року у місті Ньюпорт, Уельс, Великобританія, проходив вирішальний Саміт НАТО. На думку дипломатів “Майдану закордонних справ”, на тлі агресивної політики Росії потрібно переосмислити саму систему європейської безпеки.

Так, експерти вважають, що рішучість України у протистоянні російським агресорам саме і буде підставою для надання їй усебічної, у тому числі й військово-технічної, допомоги з боку країн НАТО.

Читайте такожУ Чорному морі пройдуть українсько-американські навчання Sea Breeze-2014«Майдан закордонних справ» наголошує, що сьогодні увага України має бути спрямована на чітку реалізацію досягнутих домовленостей (без зайвих бюрократичних перешкод) та оперативне опрацювання шляхів поглиблення подальшої взаємодії з НАТО і ефективну реалізацію двосторонніх програм.

Водночас, на думку «Майдану закордонних справ», заявлені наміри стосовно власне військово-технічної допомоги Україні з боку НАТО, наразі щонайменш залишаються відкритими у світлі домовленостей 5 вересня цього року в Мінську в рамках так званої Тристоронньої контактної групи.

Дипломати зазначають, що залишається відкритими питання – як, де, коли і ким були досягнуті домовленості саме з Путіним про так зване перемир’я і якими був їхній зміст та умови.

"Чи не була цим зроблена велика помилка стратегічного характеру?", - ставлять питання дипломати.