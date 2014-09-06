У Севастополі після 24-годинної перерви відновили український інтернет

Як повідомляє сайт Крым.Реалии, зв'язок з'явилася близько 18.00 за київським часом.

Оператор чергової служби техпідтримки «Укртелекому» на питання, з якої причини добу не було доступу до інтернету, не дала чіткого пояснення, обмежившись заявою, що були технічні пошкодження.

Як повідомлялося, увечері 4 вересня в Севастополі зник інтернет-зв'язок, це тривало близько чотирьох годин.

Вранці наступного дня представники чергової служби «Укртелекому» з Києва повідомили, що це було пов'язано з тим, що частина станцій «Укртелекому» тимчасово залишилася без електроенергії.

Читайте такожОкупаційна влада Криму хоче відібрати в Ахметова активи «Укртелекому» в СевастополіОднак вже ввечері в п'ятницю, близько 17.00 за київським часом, інтернет-зв'язок знову перестала працювати.

«Укртелеком» є одним з найбільших інтернет-провайдерів у Севастополі. Крім нього, в місті працюють близько п'яти великих провайдерів, у тому числі «Воля кабель» і «Севстар», а також більше десяти дрібних провайдерів.