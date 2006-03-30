Газ і електроенергія подорожчають на 25%

Національна комісія регулювання електроенергетики на сьогоднішньому засіданні затвердила граничний рівень оптової ціни на природний газ для підприємств, які поставляють його для населення, а також роздрібні ціни на природний газ, який використовується для потреб населення.

Як передає кореспондент УНІАН, підвищення планується здійснити з 1 травня 2006 року.

Ціни буде підвищено на 25%, а потім поступово буде доведено до економічно обгрунтованого рівня.

Таким чином, з 1 травня роздрібні ціни для населення підвищено з 17,5 коп. за 1 кубічний метр до 22 коп. за наявності газового лічильника, і з 19 до 24 коп. за 1 кубічний метр за відсутності газового лічильника.

Середній граничний рівень ціни на газ для підприємств, які поставляють його населенню, підвищено із 185 до 231 грн. за 1 тис. кубометрів з урахуванням ПДВ і тарифів на постачання і транспортування газу.

Як наголошувалося на засіданні, економічно обгрунтована ціна на газ власного видобутку, який поставляється для населення, становить 393 грн. за 1 тис. метрів кубічних без тарифів на транспортування і поставку газу.

Тарифи повинні ще бути затверджені в Міністерстві юстиції України.

Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила рішення внести зміни в свою ухвалу від 10 березня 1999 р. про тарифи на електроенергію для населення і населених пунктів і підвищила їх з 1 травня на 25%.

Зокрема, ціна електроенергії для населення, що проживає в містах, підвищена з 15,6 до 19,5 коп. за 1 кВт/ч. з ПДВ.

Для населення, що проживає в сільській місцевості, ціна підвищена також з 14,4 до 18 коп. за 1 кВт/ч. з ПДВ. Для населення, удома яких обладнані електроплитами, ціна електроенергії підвищена з 12 до 15 коп. за 1 кВт/ч.

Крім того, для населених пунктів ціна електроенергії підвищується з 15,1 до 18,9 коп. за 1 кВт/ч., для населених пунктів в сільській місцевості – з 13,9 до 17,4 коп. за 1 кВт/ч., і для населених пунктів з будинками, обладнаними електроплитами, - з 11,5 до 14,4 коп. за 1 кВт/ч. електроенергії з ПДВ.

Як наголошувалося на засіданні НКРЕ, на сьогодні існуюча ціна електроенергії для населення відшкодовує 36% від реальної ціни електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ вже намагалася ввести підвищення тарифів з початку поточного року на 20%, проте тоді їх не затвердило Міністерство юстиції України.