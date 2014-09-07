Якщо перемир'я провалиться, на Україну може чекати військовий стан - ЗМІ
20:52, 07 вересня 2014Політика
1 0
В РНБО запевнюють, що незважаючи на обстріли бойовиками, перемир'я ніхто не скасовував.
REUTERS
Якщо перемир'я провалиться, на Україну може чекати воєнний стан, а разом з ним - комендантська година, заборона зібрань, обмеження в роботі телебачення та інтернету, неможливість отримати кредити і зброю з-за кордону, повідомляє ТСН.
Читайте такожУ мережі з’явились фото наслідків нічного обстрілу Маріуполя бойовиками
В РНБО заявляють, що мова про скасування режиму перемир'я поки не йде.
Якщо перемир’я провалиться, на Україну може чекати воєнний стан
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter