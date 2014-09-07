Якщо перемир'я провалиться, на Україну може чекати військовий стан - ЗМІ

Якщо перемир'я провалиться, на Україну може чекати воєнний стан, а разом з ним - комендантська година, заборона зібрань, обмеження в роботі телебачення та інтернету, неможливість отримати кредити і зброю з-за кордону, повідомляє ТСН.

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В РНБО заявляють, що мова про скасування режиму перемир'я поки не йде.