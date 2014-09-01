У Порошенка пояснили, чому не запроваджують воєнний стан

Про це під час прямого ефіру на одному із телеканалів заявив заступник глави АП Валерій Чалий, передає ТСН.

Він пояснив, чому в Україні негайно не запроваджують воєнний стан.

За його словами, треба дати час для дипломатів.

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"Україна намагається вирішувати питання дипломатичними засобами. Російська сторона йде на дипломатичні переговори з Україною під тиском Євросоюзу. Необхідно використати всі можливі дипломатичні важелі впливу для врегулювання ситуації", - зауважив Чалий.