У Порошенка пояснили, чому не запроваджують воєнний стан

02:00, 01 вересня 2014
Політика
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Україна намагається застосувати дипломатичні важелі впливу для врегулювання ситуації на Сході.

Фото УНИАН

Про це під час прямого ефіру на одному із телеканалів заявив заступник глави АП Валерій Чалий, передає ТСН.

Він пояснив, чому в Україні негайно не запроваджують воєнний стан.

За його словами, треба дати час для дипломатів.

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"Україна намагається вирішувати питання дипломатичними засобами. Російська сторона йде на дипломатичні переговори з Україною під тиском Євросоюзу. Необхідно використати всі можливі дипломатичні важелі впливу для врегулювання ситуації", - зауважив Чалий.

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