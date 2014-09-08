Батальйон "Фенікс" озброїли мінометами 1943-го року випуску

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook засновник Фонду допомоги "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

"У кадр не потрапили гранатомети (АГС-17 "Полум'я") і міномети (БМ-37, виробництва 1943 року)", - пише він.

І додає: "Зушки: 23-мм зенітна спарена установка, виробництво 1963 року. Спочатку розроблялася для боротьби з літаками, але будучи встановленою на УРАЛ або Камаз - відмінна газонокосарка, а також деревокосилка".

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При цьому він все ж подякував хоча б за таку зброю.

"Спасибі за те, що вдалося отримати. Зате дали багато боєприпасів, БАГАТО. І нехай зброя старенька, нехай вона потребує ремонту, нехай для Зушок ще треба знайти і купити пару Уралів - хлопці вчаться працювати, потужно і точно", - підкреслив він.