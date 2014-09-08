У НАТО немає планів розміщувати бази в Севастополі - заступник генсека

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це під час відео-мосту Брюссель-Москва сказав заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Повідомлення, які з'являлися в ваших (російських) ЗМІ про те, що у НАТО був якийсь план із захоплення Севастополя, і саме з цим пов'язана анексія Криму Росією. Треба сказати, що ми завжди поважали положення договору про розміщення ЧФ РФ в Україні , і у нас ніколи не було планів з приводу Севастополя", - сказав Вершбоу.

Читайте такожУ НАТО готуються до можливого нападу Росії – ЗМІВін наголосив, що НАТО не підштовхує інші країни до членства в альянсі, і це стосується й України, але багато країн самі "почали стукати в двері альянсу", щоб стати його членами.

Як повідомляв УНІАН, Путін неодноразово заявляв, що Росія прийняла рішення анексувати Крим, бо нібито Північноатлантичний альянс планував розмістити в Севастополі свої бази.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 озброєні люди без знаків розрізнення блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення в складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.

7 червня під час інавгурації президент України Петро Порошенко заявив, що Крим є і буде українським.