Регіони збираються оголосити голодування

20 народних депутатів із фракції Партії регіонів готові на наступному тижні оголосити голодування, якщо впродовж цього тижня не буде знайдено компромісне рішення між опозицією та коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один із лідерів Партії регіонів, народний депутат України Євген КУШНАРЬОВ.

Він зачитав заяву з даного приводу цих 20 народних депутатів.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, народні депутати «стривожені намаганням лідерів помаранчевої коаліції поглибити парламентську кризу шляхом брутального порушення регламенту Верховної Ради».

В заяві зазначено, що у випадку, коли до завершення цього парламентського тижня «помаранчева коаліція не прийме рішення, яке б дало можливість депутатам виконувати свої обов’язки, коли опозиції не буде надана можливість отримати ефективні механізми контролю за владою», то вони підуть на крайні заходи і розпочнуть голодування на знак протесту.

«На такий крок змушені будемо піти, захищаючи демократичні перетворення в Україні», - йдеться в заяві.

Автори заяви звертаються до парламентаріїв світу з закликом звернути увагу «на утиски демократії, які чиняться в нашій державі помаранчевою коаліцію».

Серед підписантів даної заяви - народні депутати Тарас ЧОРНОВІЛ, Олег ЦАРЬОВ, Валентин ЛАНДИК, Олег КАЛАШНІКОВ, Олексій ЛЕЛЮК, Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

На запитання журналістів, чи братиме участь в голодуванні лідер фракції Віктор ЯНУКОВИЧ, Є.КУШНАРЬОВ зазначив: «Якщо потрібно буде, голодуватимуть 186 народних депутатів (стільки народних депутатів налічує фракція – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів наполягає на пропорційному розподілі парламентських комітетів і претендує на керівництво в 10 комітетах.