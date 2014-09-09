"Айдар" забрав тіла 40 бійців, які потрапили в засідку

5 вересня, за годину до наказу про припинення вогню, терористи влаштували засідку і обстріляли групу батальйону "Айдар" і десантників 80 окремої аеромобільної бригади ЗСУ, повідомляє INSIDER.

Тіла загиблих вдалося забрати тільки сьогодні, і зараз проводиться упізнання та ідентифікація. На жаль, навряд чи вдасться всіх ідентифікувати, адже військових обстріляли з крупнокаліберної зброї та артилерії і до того ж вони сильно обгоріли і почали розкладатися. Деякі загиблі взагалі розірвані на шматки.

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За свідченнями військових, терористи влаштували засідку, вийшовши на позиції української армії під синьо-жовтими прапорами. Скільки точно загинуло в засідці, невідомо. Однак військові підтверджують, що серед убитих є бійці, які до цього перебували в полоні бойовиків.

Не виключено, що серед тіл можуть бути військові з інших підрозділів. Можливо, кілька бійців залишилися живі і перебувають в полоні.

Військові також повідомляють, що тіла загиблих вдалося обміняти на вбитого бойовика "ЛНР". Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також, на думку військових, тіла не повертали, щоб вони почали розкладатися і не було помітно слідів добивання поранених та знущань над ними.