Обама і Пан Гі Мун обговорили ситуацію в Україні
07:34, 09 вересня 2014Політика
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Президент США Барак Обама і генеральний секретар ООН Пан Гі Мун обговорили ситуацію на сході України в телефонній розмові.
REUTERS
"Вони обговорили важливість ефективного контролю над механізмом припинення вогню у східній Україні", - йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому, передає РІА "Новости".
Крім того, сторони обговорили питання Близького Сходу і спалаху лихоманки Ебола в Західній Африці.
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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.
Між тим, бойовики і російські військові продовжують обстріл українських військ, порушуючи перемир'я.
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