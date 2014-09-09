Обама і Пан Гі Мун обговорили ситуацію в Україні

"Вони обговорили важливість ефективного контролю над механізмом припинення вогню у східній Україні", - йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому, передає РІА "Новости".

Крім того, сторони обговорили питання Близького Сходу і спалаху лихоманки Ебола в Західній Африці.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Між тим, бойовики і російські військові продовжують обстріл українських військ, порушуючи перемир'я.