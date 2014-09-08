ОБСЄ підтверджує порушення бойовиками режиму припинення вогню

Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо ситуації в Україні 7 вересня, опублікованому сьогодні.

«Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала перестрілку в Щасті, в 20 км на північ від Луганська», - йдеться в звіті.

Читайте такожБойовики обстріляли Лебединське на Донеччині (карта АТО)«О 13:37 бійці, пов'язані з «Луганською народною республікою», обстріляли українських військових, що призвело до реакції з боку Збройних сил України», - пише ОБСЄ.

Крім того, зазначається, що «сторони обмінялися пострілами зі стрілецької зброї, гранатометів та артилерії, інцидент закінчився станом на 14:50».

Читайте такожКонфлікт на Донбасі забрав життя вже понад 3 тисяч осіб – ООН«Медичний персонал, що працює на місці події, повідомив Спеціальній моніторинговій місії, що один український солдат був поранений в груди. Українське командування підтвердило це та припустило, що один боєць «ЛНР» був вбитий», - повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Також представники місії ОБСЄ зафіксували порушення режиму припинення вогню в районі донецького аеропорту.