Гмиза звільнений з посади начальника Головного управління розвідки

15:09, 09 вересня 2014
Політика
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Петро Порошенко відправив у відставку начальника Головного управління розвідки міністерства оборони Сергія Гмизу.

Порошенко уволил Гмызу с военной службы / фото УНИАН

Відповідний указ №709/2014 опублікований на офіційному сайті президента.

"Звільнити генерал-полковника Гмизу Сергія Олександровича від військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі.

Нагадаємо, на цю посаду Сергій Гмиза був призначений 17 серпня 2010 року.

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