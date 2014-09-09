Гмиза звільнений з посади начальника Головного управління розвідки

Відповідний указ №709/2014 опублікований на офіційному сайті президента.

"Звільнити генерал-полковника Гмизу Сергія Олександровича від військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі.

Нагадаємо, на цю посаду Сергій Гмиза був призначений 17 серпня 2010 року.