Гмиза звільнений з посади начальника Головного управління розвідки
15:09, 09 вересня 2014Політика
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Петро Порошенко відправив у відставку начальника Головного управління розвідки міністерства оборони Сергія Гмизу.
Порошенко звільнив Гмызу з військової служби / фото УНІАН
Відповідний указ №709/2014 опублікований на офіційному сайті президента.
"Звільнити генерал-полковника Гмизу Сергія Олександровича від військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі.
Нагадаємо, на цю посаду Сергій Гмиза був призначений 17 серпня 2010 року.
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