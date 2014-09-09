Шеремета і Семенченко не потрапили до списку "Самопомочі"

Це вони самі повідомили Українській правді.

За словами Шеремети, він дізнався про "своє рішення" йти із партією Садового зі ЗМІ.

На запитання ж, чи йому взагалі пропонували приєднатися до "Самопомочі", як це зробила частина активістів "Реанімаційного пакету реформ", з яким Шеремета тісно співпрацює, він відповів ухильно.

"Це вже не має значення. Це вже історія. Має значення, що уже оголошений список", - сказав екс-міністр.

Командир же батальйону "Донбас" у розмові з журналістом "української правди" чітко заявив, що із "Самопоміччю" на вибори не йде.

Як відомо, журналісти зі з'їзду "Самопомочі" спершу повідомили, що разом із партією на вибори підуть і екс-міністр Шеремета та комбат Семенченко.

Але в оприлюдненому списку партії їхніх прізвищ не виявилось, попри те, що два місця в першій десятці партії Садового зайняли соратники Семенченка по батальйону.

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Раніше Шеремета, після того, як написав заяву про звільнення з Кабміну заявляв, що працювати із активістами "Реанімаційного пакету реформ" у їхній передвиборчій кампанії, проте чи піде сам в депутати точно не заявляв.