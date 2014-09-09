Протягом дня зафіксовано три обстріли терористами позицій сил АТО – прес-центр
19:55, 09 вересня 2014Політика
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Протягом сьогоднішнього дня зафіксовано три обстріли терористами позицій сил Антитерористичної операції.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО в соцмережі.
«В цілому день пройшов спокійно. Зафіксовано всього три обстріли, які здійснили терористи по позиціям сил АТО. Зокрема з танків було обстріляно відкриті вогневі позиції наших піхотинців неподалік населеного пункту Авдіївка та блокпост поблизу населеного пункту Шуми. З застосуванням артилерії було обстріляно блокпост сил АТО поблизу населеного пункту Верхнє Торецьке», - інформує прес-центр.Читайте такожВійськові РФ обстрілюють сили АТО з "Градів" та мінометів, всі спроби штурму відбито - Тимчук
Як зазначається, Збройні Сили України продовжують дотримуватись угоди про припинення вогню, незважаючи на провокації з боку терористів.
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