Протягом дня зафіксовано три обстріли терористами позицій сил АТО – прес-центр

Про це повідомляє прес-центр АТО в соцмережі.

«В цілому день пройшов спокійно. Зафіксовано всього три обстріли, які здійснили терористи по позиціям сил АТО. Зокрема з танків було обстріляно відкриті вогневі позиції наших піхотинців неподалік населеного пункту Авдіївка та блокпост поблизу населеного пункту Шуми. З застосуванням артилерії було обстріляно блокпост сил АТО поблизу населеного пункту Верхнє Торецьке», - інформує прес-центр.Читайте такожВійськові РФ обстрілюють сили АТО з "Градів" та мінометів, всі спроби штурму відбито - Тимчук

Як зазначається, Збройні Сили України продовжують дотримуватись угоди про припинення вогню, незважаючи на провокації з боку терористів.