ФСБ звинувачує кримського кінорежисера у тероризмі - ЗМІ

Українського кінорежисера, активіста ”Автомайдану” Олега Сєнцова, якого 11 травня затримали в Криму, звинувачують у тероризмі і найближчим часом перевезуть до Москви.

Як повідомляє ВВС-Україна, таку інформацію підтвердив Російській службі Бі-Бі-Сі адвокат режисера Дмитро Дінзе.

За словами адвоката, точні подробиці звинувачень поки невідомі.

За деякими даними, у Криму затримали двох озброєних молодих людей, які, своєю чергою, дали свідчення проти Сєнцова.

”Історія досить каламутна, і я цілком допускаю, що це може бути провокація, щоб підставити Олега”, - сказав Дінзе.

”Завтра-післязавтра його перевозять до Москви, а в понеділок на мене вже чекають в управлінні ФСБ”, - додав адвокат.

11 травня Олега Сєнцова затримали працівники ФСБ у Криму. За словами Дінзе, режисера намагалися допитувати, але він відмовився давати свідчення і заперечував усі звинувачення.

Сєнцов є режисером повнометражного фільму ”Гамер” (2011 рік).