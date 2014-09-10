У Криму триває тиск на мера Білогірська, який виступав проти "референдуму"

Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на прес-службу прокуратури Криму.

«Встановлено, що мер не організував належного порядку розгляду звернення депутатської групи, відповідь на яке надано через два з половиною місяці після отримання. У той же час відповідно до вимог Федерального закону «Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації» на розгляд звернення та надання відповіді заявнику відводиться 30-денний термін», - йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначили в наглядовому відомстві, з урахуванням встановлених обставин справи міського голову визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення - порушенні порядку розгляду звернень громадян.

За це правопорушення йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 тис. рублів.

Читайте такожУ Криму мер міста Білогірська виступив проти сепаратистського референдуму«Рішенням Верховного Суду Республіки Крим апеляційна скарга мера міста Білогірська залишена без задоволення, а постанову місцевого суду - без змін», - сказано в повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, про те, що 3 вересня на сесії міської ради мер міста Білогірська Альберт Кангієв отримав три дисциплінарні стягнення за поданням прокуратури. До цього депутати Білогірської міської ради домагалися відставки мера.

Альберт Кангієв був одним з небагатьох представників місцевої влади у Криму, що відкрито виступали проти проведення фальшивого референдуму й анексії півострова Росією.

Також проти референдуму в березні виступив голова Бахчисарайської РДА Ільмі Умеров. Пізніше, 20 серпня, він відмовився давати присягу російського держслужбовця і подав у відставку.