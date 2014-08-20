Голова Бахчисарайської РДА Умеров подав у відставку

"Я для себе давно прийняв рішення, що в нових обставинах, при новій владі, яку я не визнаю, і вважаю окупаційною, працювати не буду. Я не хочу давати присягу держслужбовця РФ. Я один раз давав присягу Україні і не хочу їй змінювати", - сказав Ільмі Умеров інформагентству QHA.

Читайте такожГолова Бахчисарайської РДА: Росія - поліцейська держава, а ми звикли до свободи

Ільмі Умеров, який пропрацював на посаді голови Бахчисарайської РДА 9 років, зазначив, що у незаконної влади Криму до нього не було претензій, проте її не влаштовувала його позиція щодо подій у Криму, яку неодноразово озвучували ЗМІ. "Не можу змиритися з тим, що Крим захопила інша держава. Тому я прийняв таке рішення. Я вирішив піти гідно і вчасно", - зазначив Ільмі Умеров.