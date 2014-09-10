У Маріуполі немає комендантської години - ОДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

«В межах міста Маріуполя обмежень для пересування громадян та транспорту немає», - сказано в повідомленні.

І зазначено, що в поширеному у вівторок, 9 вересня, офіційному повідомленні штабу антитерористичної операції щодо обмеження пересування громадян і техніки в південній частині Донецької області йшлося про Тельманівській та Новоазовський райони.

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Але, в ОДА констатували, що деякі ЗМІ невірно трактували це вчорашнє офіційне повідомленняштабу АТО, та влада області звернулися до журналістів з проханням «уважно вивчати поширювані офіційними органами повідомлення і використовувати коректні заголовки у відповідних матеріалах новин».

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області з метою забезпечення національної безпеки України, сприяння заходам щодо оборони держави, протидії терористичній діяльності з 10 вересня 2014 на території Новоазовського і Тельманівського районів встановлені режимні обмеження.