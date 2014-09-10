Режимні обмеження поблизу Маріуполя введені задля збереження життя населення

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

«Оскільки за останні кілька діб там спостерігається накопичення військової техніки та особового складу РФ, застосовуються заходи безпеки, які мають бути впроваджені для того, щоб зберегти життя мирних мешканців Маріуполя та районів, які знаходяться навколо», - зазначив він.

За словами Лисенка, режимні обмеження встановлено, щоб «забезпечити безпеку і можливість для українських військових не виявляти свої позиції, а також гідно зустріти можливу агресію з боку РФ або терористів, які нею спонсоруються».

«Тому зараз введений цей режим, увага звертається на те, щоб не було фото- і відеозйомок позицій українських військових, а також інші заходи, які зараз вводяться для безпеки мирних громадян, для того, щоб нічого не можна було застосувати або використати для організації можливої агресії», - додав речник РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, з 10 вересня на території Новоазовського й Тельманівського районів встановлено режимні обмеження.

Як пояснили у прес-службі Маріупольської міської ради, обмеження введено щодо: пересування груп (колон) автомобільної техніки (дві та більше одиниці); пересування без узгодження інженерної техніки, великогабаритних транспортних засобів; перебування осіб без документів, що засвідчують особу (для громадян України - паспорт громадянина з позначкою про реєстрацію); в'їзду, пересування осіб, що не проживають у вказаному районі, або які не підтвердили мету такого пересування; пересування транспортних засобів, осіб у період із 20.00 до 06.00; підходу, під'їзду без узгодження з керівництвом до позицій, районів розташування сил АТО.

Також обмеження стосуються швидкості руху транспортних засобів (не більше 40 кілометрів на годину); обмеження використання радіостанцій, засобів кіно- фото- відеозйомки, проведення зйомки місцевості, військових об'єктів та об'єктів інфраструктури; масових зборів громадян (без узгодження з військовим керівництвом); рибальства, полювання, переміщення, носіння зброї, боєприпасів, розведення багать; використання піротехнічних засобів; встановлення окремих нарядів від МВС України без залучення співробітників Держприкордонслужби України.

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Довідка УНІАН. Наприкінці серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, який знаходиться неподалік від Маріуполя.

За даними Державної прикордонної служби, Росія продовжує концентрувати бронетехніку, бойовиків та регулярні війська поблизу Маріуполя.