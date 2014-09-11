Семенченко підтвердив, що бійці "Донбасу" підуть у Раду від партії мера Львова

Про це у Facebook повідомив командир батальйону Семен Семенченко.

"Я, як житель Донбасу, і комбат "Донбасу" впевнений в тому, що залишатися глядачами ми не маємо права", - написав він.

Читайте такожСеменченко не виключає, що може піти в політикуЗа словами комбата, батальйон готовий "підтримати кандидатів, які користуються довірою суспільства".

"Від батальйону Донбас підуть на вибори за мажоритарними округами бійці, які вміють володіти і автоматом, і словом", - заявив комбат.

Як уточнив Семенченко, зараз троє бійців "Донбасу" знаходяться в списку Об'єднання "Самопоміч".

Читайте такожСеменченко оголосив про створення "Української військової організації""З РПР, Люстрационным комітетом та міським головою Львова Андрієм Садовим. Чому? Тому що ця команда нам подобається, тому що Львів і Донецьк з Луганськом повинні простягнути один одному руки і зшивати країну", - пояснив командир "Донбасу"

Він також додав, що після обговорення в батальйоні ще близько двох десятків бійців відправлять на вибори за мажоритарними округами.

Як повідомлялося раніше, Семенченко спростував інформацію про те, що йде на вибори у списках "Самопомічі".