Сили АТО потрапили в оточення російських військ під Дебальцевим – журналіст

Кілька підрозділів ЗСУ потрапили в оточення російських військ під Дебальцевим.

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