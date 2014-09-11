Сили АТО потрапили в оточення російських військ під Дебальцевим – журналіст

09:48, 11 вересня 2014
Політика
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Кілька підрозділів ЗСУ потрапили в оточення російських військ під Дебальцевим. 

REUTERS

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, пише ТСН.

За його даними, російські найманці постійно обстрілюють українські позиції з артилерії.

Про те, що Дебальцеве може повторити долю Іловайська, неодноразово говорили військові експерти.

Читайте такожЗа ніч бойовики та російські найманці тричі обстріляли позиції силовиків – ТимчукМіж тим, інформацію, що сили АТО потрапили в оточення під Дебальцевим уже спростовували в штабі АТО 8 вересня.

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