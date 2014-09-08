У штабі АТО назвали маячнею інформацію про оточення українських силовиків у зоні АТО

19:08, 08 вересня 2014
Політика
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У штабі АТО назвали маячнею інформацію про оточення українських силовиків у зоні проведення антитерористичної операції. 

Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у соцмережі. 

"Окремо заявляємо. Всі плітки стосовно оточення наших військ є маячнею певних пропагандистських джерел. Їх мета скористатись вплинути на бійців сил АТО, змусити їх залишити позиції", - заявляють у штабі.Читайте такожБатальйону "Київська Русь" наказали виходити з оточення - прес-служба радника Президента

У той же час, ввечері РНБО повідомила, що військовослужбовці, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, в оточенні під містом Дебальцеве не перебувають. Сьогодні військовий журналіст Роман Бочкала повідомив, що батальйони територіальної оборони №11, №25, а також Київ-2, які знаходяться в Дебальцевому можуть потрапити у оточення.  Їх обстрілюють війська РФ, можливий штурм. 

Вдень речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко заявив, що у районі Слов’яносербська бійці Національної гвардії України на блокпосту опинилися в тристоронньому оточенні бойовиків та російських військ. 

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