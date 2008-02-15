Нунсівець розповів, як регіонал розбив голову бютівцю

Під час бійки у Верховній Раді серйозно поранено депутата-бютівця. Про це у програмі "Re:Акція" на "5 каналі" повідомив народний депутат від НУНС Юрій Кармазін.

"Позавчора серйозно поранили депутата з БЮТ. І ніхто про це не повідомив. Про всякий маразм, що хтось комусь покусав руку - повідомляли засоби масової інформації, серйозно говорили і по телебаченню і кругом. А те, що людині розбили голову - і це зробив депутат із регіонів,- про це ніхто не сказав! Прізвище того депутата, що вдарив, є Саламатін. І я хотів би, щоб Янукович приніс вибачення українському народу за це і виборцям, і щоб зараз не було подвійних стандартів по відношенню до того самого Луценка. Луценко побився з Черновецьким - це засуджує пан Янукович. А те, що його член фракції при блокуванні б`є в голову страшенно серйозно людину - це він не засуджує!", - сказав Кармазін.