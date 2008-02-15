Меню Миколи Рудьковського в СІЗО № 13

Прокурорське слідство у звинуваченні екс-міністра транспорту і зв`язку Миколи Рудьковського в розкраданні держкоштів в особливо великих розмірах (за особисті польоти за кордон за рахунок бюджету) завершене. Про це вчора в коментарі для “Сегодня” заявив начальник Головного слідчого управління ГПУ Андрій Хочунський. Згідно із законом, Рудьковському може "світити" від 7 до 12—15 років ув’язнення. Тепер обвинувачений і його адвокати повинні ознайомитися з матеріалами справи, після чого її буде передано до суду.

Що стосується моделі Олександри Ніколаєнко, то начальник ГСУ підтвердив: у матеріалах справи є документальні докази, що саме вона літала разом з Рудьковським до Парижа. Проте її не допитували, бо вона знаходиться в США. Це не планують і по її прильоту в Україну. По-перше, доказів польоту і так вистачає, а по-друге, щоб допитувати її, доведеться відновлювати вже закінчене провадженням слідство. Сенсу в цьому, на думку Андрія Хочунського, немає.

Начальник СІЗО № 13 Олександр Балдук вчора розповів, що Рудьковський знаходиться в 3-місцевій палаті лікарні СІЗО, у нього один сусід — якийсь колишній льотчик. "Утримання його обходиться установі в 23,15 грн на день, і його лікувальне харчування (дають масло) — ще 5,88 грн. У Миколи Миколайовича триразове харчування: вранці каша, чай, хліб, цукор; у обід — борщ, салат, друга страва; на вечерю — картопля з рибою. Може харчуватися і тим, що йому передають. "Лежить він на ліжку, яке йому передали, дивиться телевізор, читає самовчитель з іспанської, яку вивчав раніше", — розповів Балдук.