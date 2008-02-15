Яценюк запропонував лідерам фракцій угоду
Компроміс номер 357?
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує лідерам фракцій підписати політичну угоду про відновлення роботи другої сесії парламенту шостого скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією А.ЯЦЕНЮК виступив сьогодні під час Погоджувальної ради.
У тексті відповідної угоди зазначається, що лідери фракцій приймають до відома, що підпис спікера під листом на адресу Генерального секретаря НАТО не є консолідованою позицією конституційного складу Верховної Ради України.
Також пропонується визнати чинність постанови ВР №158-5 від 19 вересня 2006 року, а також чинність статті 8 Закону України «Про основи національної безпеки» та постанови ВР №223-4 від 21 листопада 2002 року.
Політичною угодою також пропонується розпочати пленарні засідання парламенту відповідно до календарного плану засідань.
При цьому пропонується утриматися від практики блокування трибуни ВР і блокування президії ВР та затвердити порядок денний другої сесії, виходячи із принципів урахування волі кожної фракції на компромісній основі.
А.ЯЦЕНЮК запропонував лідерам фракцій до понеділка, 18 лютого, ознайомитися з відповідним проектом угоди з тим, щоб у наступний вівторок розпочати пленарні засідання.