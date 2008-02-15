Яценюк запропонував лідерам фракцій угоду

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує лідерам фракцій підписати політичну угоду про відновлення роботи другої сесії парламенту шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією А.ЯЦЕНЮК виступив сьогодні під час Погоджувальної ради.

У тексті відповідної угоди зазначається, що лідери фракцій приймають до відома, що підпис спікера під листом на адресу Генерального секретаря НАТО не є консолідованою позицією конституційного складу Верховної Ради України.

Також пропонується визнати чинність постанови ВР №158-5 від 19 вересня 2006 року, а також чинність статті 8 Закону України «Про основи національної безпеки» та постанови ВР №223-4 від 21 листопада 2002 року.

Політичною угодою також пропонується розпочати пленарні засідання парламенту відповідно до календарного плану засідань.

При цьому пропонується утриматися від практики блокування трибуни ВР і блокування президії ВР та затвердити порядок денний другої сесії, виходячи із принципів урахування волі кожної фракції на компромісній основі.

А.ЯЦЕНЮК запропонував лідерам фракцій до понеділка, 18 лютого, ознайомитися з відповідним проектом угоди з тим, щоб у наступний вівторок розпочати пленарні засідання.