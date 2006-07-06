0 10.00 Верховна Рада може бути розблокована
Про це заявив Кушнарьов
Погоджувальна рада лідерів фракцій Верховної Ради України розглядає узгоджений варіант робочої групи коаліції та опозиції щодо розподілу комітетів парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, один з лідерів фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ повідомив журналістам, що вчора робоча група, яка засідала на рівні юристів і експертів від усіх фракцій і груп парламенту, напрацювала узгоджений варіант розподілу комітетів ВР.
За словами Є.КУШНАРЬОВА, пропонується створити у парламенті цього скликання 30 комітетів, з них 16 віддати більшості, 14 – опозиції.
Він зауважив, що порівняно з кількісним та якісним складом комітетів попереднього скликання (23 комітети + спеціальна контрольна комісія з питань приватизації) планується утворити декілька принципово нових комітетів, а деякі комітети розділити на дві частини. Водночас Є.КУШНАРЬОВ нічого не конкретизував, зауваживши, що у процесі обговорення все може змінитись.
Водночас депутат наголосив, що якщо цей варіант буде підтримано лідерами фракціями, то вже о 10.00 сесійна зала ВР буде розблокована і можна приступати до роботи.