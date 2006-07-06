0 10.00 Верховна Рада може бути розблокована

Погоджувальна рада лідерів фракцій Верховної Ради України розглядає узгоджений варіант робочої групи коаліції та опозиції щодо розподілу комітетів парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, один з лідерів фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ повідомив журналістам, що вчора робоча група, яка засідала на рівні юристів і експертів від усіх фракцій і груп парламенту, напрацювала узгоджений варіант розподілу комітетів ВР.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, пропонується створити у парламенті цього скликання 30 комітетів, з них 16 віддати більшості, 14 – опозиції.

Він зауважив, що порівняно з кількісним та якісним складом комітетів попереднього скликання (23 комітети + спеціальна контрольна комісія з питань приватизації) планується утворити декілька принципово нових комітетів, а деякі комітети розділити на дві частини. Водночас Є.КУШНАРЬОВ нічого не конкретизував, зауваживши, що у процесі обговорення все може змінитись.

Водночас депутат наголосив, що якщо цей варіант буде підтримано лідерами фракціями, то вже о 10.00 сесійна зала ВР буде розблокована і можна приступати до роботи.