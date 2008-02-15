БЮТ продемонстрував миттєву реакцію

Голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО і член цієї фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН внесли до Верховної Ради законопроект щодо ліквідації Тендерної палати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами А.КОЖЕМ`ЯКІНА, "останнім часом посилились спекулятивні заяви, розмови, чутки щодо прийнятого у першому читанні законопроекту про державні закупівлі. Робляться закиди нашій політичній силі про те, що нібито БЮТ лобіює якісь корупційні схеми, інші нісенітниці".

"Я хочу нагадати «особливо гарячим головам», що винесення цього законопроекту чітко координувалось з нашими союзниками, у тому числі і з Секретаріатом Президента, про що свідчить підписаний лист першим заступником глави Секретаріату Президента Олександром ШЛАПАКОМ", - зауважив депутат.

За словами А.КОЖЕМ`ЯКІНА, "одним з найголовніших завдань нашої політичної сили є боротьба з корупцією. Свого часу я особисто займався питаннями національної безпеки і боротьбою з корупцією. Саме тому я та голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО є авторами законопроекту, який сьогодні внесений на розгляд Верховної Ради. Основною метою нашого законопроекту є ліквідація Тендерної палати. Я наголошую, БЮТ зробить усе можливе, щоб назавжди викорінити корупцію в Україні".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ доручив фракції БЮТ внести до Верховної Ради законопроект про скасування всіх змін у тендерне законодавство, який передбачає, зокрема, ліквідацію Тендерної палати України.

«Цей законопроект фактично передбачатиме ліквідацію Тендерної палати в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Це факт. Інша справа – добре це чи погано, це може тільки час показати», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр мотивував своє доручення тією ситуацією, що виникла навколо ухвалення Верховною Радою в першому читанні законопроекту про внесення змін до законодавства про тендерні закупівлі.